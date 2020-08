Trygve Hegnar mener politikerne «vant»

Mandag kveld tok Norges Bank og Nicolai Tangen-saken en ny vending: Nicolai Tangen besluttet å avvikle sitt eierskap i Ako Capital, som han selv var med å starte, for å vinne tilliten til politikerne.

Trygve Hegnar kommenterer utviklingen tirsdag morgen:

– Jeg er litt overrasket fordi jeg trodde han ville kreve å beholde eierandelene sine. Han begynte med å si det, så hvorfor skulle han da gi avkall på det etter hvert, sier Hegnar, og fortsetter:

– Men det viste seg at hans «guttedrøm» - å bli sjef for Oljefondet - var så sterk at han ville inn. Han vil forvalte våre sparepenger, som er 10.000 milliarder kroner, og det er veldig morsomt.



– Vinnerne er nok kanskje politikerne i dette tilfellet. Egentlig hadde de ikke noe med dette å gjøre. Vi har en sentralbanklov som sier at Norges Bank skal utnevne sjefen for Oljefondet, men politikerne trodde det var en ubehagelig sammenheng mellom fondet(red.anm: Ako Capital) og det å forvalte Oljefondet, og presset på at han skulle si fra seg alle eierinteresser som kunne tyde på en sammenheng eller interessekonflikt, og Tangen gav seg, sier Hegnar, og legger til:



– Det var kanskje ikke helt å vente. Noen trodde i går at Tangen ville trekke seg og gi blaffen i hele greia, gå tilbake til sin forvalteroppgave og leve et godt liv.



Hegnar peker på at Tangen har syv milliarder kroner i kontanter.

– Det skulle holde en god stund. Hvert fall til å betale formuesskatten, sier Hegnar.

– Har prosessen gitt sentralbanksjef Øystein Olsen en ripe i lakken?

– Ja, en ganske sterk ripe. Han har vært veldig dårlig i selve prosessen. Han ville ha Tangen inn, og gjennomførte ikke godt nok arbeidet med hvordan avtalen skulle se ut, og det var altfor opplagt at noen ville kritisere den såkalte interessekonflikten. Han har fått en ripe i lakken, men han har fått den mannen han ville ha.



–Tangen setter nå alle pengene sine i banken. Er det bra timing å ha penger i banken?

– Nei, ikke særlig. Jeg tipper at han får rundt null prosent rente, kanskje én prosent, eller kanskje negativ rente, sier Hegnar, og utdyper:

– Hvis du kommer til en bank i Norge eller Europa i dag med syv milliarder kroner så får du sannsynligvis negativ rente. De vil si at de trenger ikke pengene dine, markedet flyter av penger og det er ikke noe renter å få, men hvis du vil at vi skal sikre og passe på dem for deg, kan du få minus én prosent i rente.



– Ordnet dette seg til det beste?



– Ja, det ordnet seg nok til det beste, men det er et par poeng som ikke kommer frem her og de skal jeg skrive om i lederen min i morgen.