Stemningen var god på de amerikanske børsene mandag, og både Nasdaq og S&P 500 steg til nye rekordnivåer. Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank setter spørsmålstegn ved oppgangen.

«Dette beviser nok en gang at investorene bare ser det de vil se», skriver hun i en oppdatering tirsdag.

Ifølge Ozkardeskaya var gårsdagens rally basert på at det amerikanske mat- og helsetilsynet (FDA) i helgen hastegodkjente plasmabehandling av innlagte coronapasienter.

«Mens sistnevnte er vanskelig å vurdere for en gjennomsnittsinvestor uten medisinsk bakgrunn, er dette ikke den første – og garantert ikke den siste – nyheten av dette slag», fortsetter hun.

– Dårlig nytt, godt sentiment

På den andre siden viser hun til mannen i Hongkong som har blitt coronasmittet for andre gang.

«Dette er noe vi forstår bedre, og noe som gir oss et hint om at tidligere smitte, eller selv en vaksine, muligens ikke kan hindre viruset i å spre seg. At andrerundesymptomene var mildere på Hongkong-pasienten er gode nyheter, men vi har åpenbart ikke nok beviser til å si at dette vil være tilfellet for alle», skriver Ozkardeskaya.

«For oss er nyhetene ikke særlig gode, men sentimentet i markedet ser ut til å være det. Aksjekursoppgangen går for fullt og etterspørselen etter statsgjeld øker, men med et stigende antall ledende investorer som ringer i alarmklokken fordi kunstig lav yield på statsobligasjoner i utviklede markeder ikke lenger kompenserer for den økte risikoen for at stater misligholder gjelden», fortsetter hun.

– Øker risikoen overalt

Senioranalytikeren frykter at de kraftig stigende inflasjonsforventningene snart vil gjenspeiles i faktiske inflasjonsnivåer – med en dramatisk yield-effekt.

«Sistnevnte kan skape kaos på tvers av statsobligasjonsmarkedene og forårsake raskt nedsalg innenfor en aktivaklasse investorer tror er en trygg havn. Den billige likviditeten øker altså risikoen i alle markeder, og ikke bare på børsene der P/E for mange aksjer ikke lenger henger på greip», heter det videre i oppdateringen.

«Tesla har for eksempel en P/E så vidt under 1.000, mot gjennomsnittlig 15 for bilprodusenter. Zoom handles rundt 1.600 ganger inntjening. Overvurdert? På den andre siden bør overskuddskapital finne vei et sted, og det usikre markedsklimaet dytter likviditet inn i de store navnene», skriver Ozkardeskaya.