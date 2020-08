Europa-børsene flyr høyere

Toneangivende Europa-børser følger den oppadgående trenden fra USA i går og i Asia tidligere i dag.

Tyske DAX stiger tirsdag formiddag 0,5 prosent til 13.134,75 etter at den viktige tillitsindeksen IFO kom inn høyere enn ventet i august. Franske CAC 40 er opp 0,8 prosent til 5.046,36, mens britiske FTSE 100 klatrer mer beskjedne 0,1 prosent til 6.112,63.

Kina-samtaler

Den relativt gode stemningen kan henge sammen med at USA handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin har vært i samtaler med Kinas visepresident Liu He om implementering av den historiske fase 1-avtalen mellom USA og Kina.

Fra amerikansk side meldes det ifølge CNBC at «begge parter ser fremgang, og er innstilte på å ta grepene som er nødvendige for å lykkes».

Investorene tolker dette positivt, ettersom tonen mellom landene har endret seg til det verre etter coronautbruddet i mars.

Positivt tolkes også at USAs mat- og legemiddeltilsyn (FDA) har hastegodkjent en blodplasma-behandling mot coronaviruset – selv om eksperter har vært skeptiske til effektiviteten.

Flyaksjer letter

Blant enkeltaksjer merker vi oss flykjempen IAG, som letter 4,7 prosent til 206,50 pence på London-børsen etter at SAS tidligere i dag fortalte om et milliardtap i sitt regnskapsmessige tredje kvartal. Easyjet stiger også over fire prosent.

Flyaksjer var også i godt driv på Wall Street mandag.

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) stiger drøye prosenten i Paris. Reuters siterer en kilde på at luksuskjempen og Tiffany har gitt seg selv tre nye måneder på å fullføre sammenslåingen.