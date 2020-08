Veidekke skal bygge på Gardermoen

Veidekke børsmelder at det har fått oppdragg fra Olav Thon Eiendom om å bygge et nytt lager på Gardermoen for dekk-leverandøren Starco. Kontrakten har en verdig på 180 millioner kroner.

– Vi er veldig glad for at Olav Thon Eiendom har valgt oss som entreprenør for enda et stort logistikkprosjekt. Dette er et oppdrag som passer perfekt for vår satsning på utvikling, spesialisering og oppføring av yrkesbygg i totalentreprise. Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet og ser frem til å gjennomføre byggeprosessen sammen med Starco og Olav Thon, sier Roar Kristiansen, daglig leder i Veidekke Logistikkbygg.