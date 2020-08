Aksjestrateg mener investorer er for fikserte på teknologi

Teknologigiganter som Apple og Amazon har dratt de amerikanske børsene til nye rekorder gjennom coronakrisen.

Men aksjestrateg Steven DeSanctis i Jefferies mener investorer har blitt for fiksert på disse store teknologinavnene.

– Jeg tror virkelig ikke at folk forstår at inntjeningsveksten brer seg ut. (...) Når inntjenings- og topplinjevekst er vanskelig å finne, betaler du store premier for det. Men hvis inntjenings- og topplinjeveksten begynner å bli bedre og bredere neste år, begynner du å si at verdsettelser må starte å bety noe, sier han til Marketwatch.

Øyner sektorrotasjon

DeSanctis tror investorer – på grunn av verdsettelser – vil se en sektorrotasjon bort fra helse og teknologi etterhvert som inntjeningsveksten brer om seg.

– Når makrotallene bedrer seg og oppkjøpsaktiviteten tar seg opp, kan sykliske aksjer begynne å prestere bedre enn teknologi og helse, sier han.

Strategen liker selskaper med store inntekter utenfor USA, aksjer som kan få seg et oppsving mens dollaren svekkes og europeiske økonomier styrkes.

Marketwatch viser til et nylig kundenotat, der DeSanctis trakk frem navn som Foot Locker, Virtu Financial, Bank of NY Mellon, helseduoen Bio-Rad Lab/Agilent Tech og industritrioen Equifax, Lincoln Electric og Parsons.