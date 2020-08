S&P 500 stiger til rekordhøyder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 11.359,85 poeng mens Dow Jones står i 28.372,38 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

S&P 500 stiger 0,2 prosent til rekordsterke 3.438,6 poeng.

Mandag slo S&P 500- og Nasdaq-indeksen til med nye rekordnoteringer. Førstnevnte klatret 1,0 prosent til 3.431,3 poeng mens sistnevnte steg 0,6 prosent til 11.379,7 poeng.

En viss optimisme

«De mange nyhetene om positive vaksiner og behandlinger i begynnelsen av uken har gitt oss en god start da investorene blir mer og mer optimistiske med tanke på at vi kan ha noe å feire allerede i slutten av 2020», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Dessuten er handelssamtalene mellom USAs og Kina endelig i gang, til tross for økte spenninger mellom de to landene. Craig Erlam beskriver det som det ene lyspunktet i et ellers veldig anstrengt forhold, men han er samtidig av den oppfatning at begge sider virker bestemt på å få det til å fungere.

Flere aksjer byttes ut

Mandag kveld ble det kjent at ExxonMobil, Pfizer og Raytheon Technologies forsvinner ut av Dow Jones. Inn kommer Salesforce.com, Amgen og Honeywell. Det er første gang siden 2013, andre gang det siste tiåret og tredje gang siden 2000 at tre aksjer byttes ut i den berømte aksjeindeksen.

Bolig

Boligprisene i 20 storbyområder i USA gikk opp med 3,5 prosent i juni på årsbasis. Det er 0,3 prosent lavere enn ventet, ifølge TDN Direkt. Sammenlignet med måneden før gikk boligprisene opp 0,9 prosent.