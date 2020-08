Trygve Hegnar frykter et smell så det suser

I går kom tall som viste at norsk BNP falt 6,3 prosent i andre kvartal.

Trygve Hegnar kommenterte tallene under gårsdagens sending av Økonominyhetene.

– Vi visste at andre kvartal ville gi veldig dårlige tall, men så er noen som sier at det kunne vært verre. Og at tallene er såpass bra at man ser en oppgang i det fjerne, og at rentene - istedenfor å gå ned eller ligge flatt, vil komme opp igjen. Det er jeg litt skeptisk til, sier Hegnar.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank er blant dem som tror på renteheving allerede fra 2021.

– Det er en spekulativ uttalelse. Poenget er at Norges Bank trodde først renten skulle opp i 2023, det er ganske lenge til. Så så de på tallene, boligmarkedet og prisoppgangen der, og så senket de rentebanen slik at renten kan bli satt opp i 2022. Mens Jullum tror det blir enda tidligere, fordi det går bra med det fallet i BNP at Norges Bank kanskje ville kunne sette opp renten allerede i 2021. Det vet jeg ikke noe om, og verden er ikke over krisen ennå, sier Hegnar.

Han trekker blant annet frem nyhetene om at stadig flere land i Europa blir «røde». Deriblant Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland.

– I Europa er det mer og mer nedstengninger, det vil gå utover veksten generelt, arbeidsledigheten fordi folk blir sagt opp fra jobbene sine. Det er for tidlig å si at det går bra i Europa, sier Hegnar, og fortsetter;

– Man kan tenke seg at Norge er et helt eksepsjonelt land og at ikke vi blir påvirket av det som skjer i Europa forøvrig. men når land etter land blir røde, man får ikke lov til å reise til andre land uten lange karanteneperioder, handelen går ned, turisttrafikken går ned, selskapene taper penger og så videre. Jeg tror ikke at Norges Bank vil heve renten neste år fordi det går så bra i Norge eller på bakgrunn av høye boligpriser.

– Kan man være et annerledesland hvis alt annet rundt en faller?



– Nei, det kan man ikke. BNP-tallene viste et kraftig fall i andre kvartal, likevel hevder noen at man se tegn til at økonomien var litt bedre i mai og juni, men så kan man få et smell så det suser i fjerde kvartal fordi det går så dårlig i Europa og man stenger ned alt igjen .

– Jeg synes ikke det ser noe bra ut i det hele tatt, sier Hegnar.

Hele intervjuet finner du i videoen øverst i artikkelen.