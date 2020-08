Nasdaq og S&P 500 stiger mot nye rekorder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 11.520,17 poeng mens Dow Jones står i 28.197,93 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent.

S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.449,9 poeng.

Tirsdag satte S&P 500- og Nasdaq-indeksen nye rekorder da førstnevnte steg 0,4 prosent til 3.443,7 poeng mens sistnevnte steg 0,8 prosent til 11.466,5 poeng.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 11,2 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge Direkt Makro var det ventet en oppgang på 4,3 prosent.

«Nyheten om at USA og Kina skal ha vært i dialog vedrørende handelsavtalen som ble signert i fjor, preger nå overskriftene. Mange håper at forholdet mellom to av verdens supermakter skal bli bedre, men sannsynligheten er ikke stor for det i det korte bildet», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.