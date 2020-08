Masseoppsigelser i Equinor

Equinor kommer til å kutte betydelig i antall ansatte i USA, Canada og Storbritannia for å tilpasse seg fallet i oljeprisen.

Ifølge Reuters er det snakk om å redusere antall ansatte i disse landene med omtrent 20 prosent og antall entreprenører med omtrent 50 prosent for å sikre at virksomheten er lønnsom i et lavere prisscenario. Det kommer frem av et intervju talsmannen Erik Haaland har hatt med Reuters.

Selskapet skal ha orientert sine ansatte om nedbemanningen tirsdag.

Equinor vil heller ikke bore noen nye ukonvensjonelle brønner i USA i 2020.