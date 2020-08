Stabil oljepris, blandet utvikling i Asia og rekordstemning på Wall Street

Av førhandelen hos IG Trading ser Oslo Børs ut til å stige med drøyt 0,3 prosent. Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, spår at Oslo Børs vil åpne opp 0,5 prosent. Han forklarer at investorer venter spent på Jerome Powells, amerikansk sentralbanksjef, tale i ettermiddag.

DNB Markets venter en oppgang på 0,3 prosent.

Asia

Det er blandet utvikling på Asia-børsene torsdag morgen. I Tokyo faller Nikkei 0,35 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,63 prosent. Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,29 prosent.

Sør-Korea velger å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Kospi er ned 0,99 prosent. I Australia er derimot S&P/ASX 200 opp med 0,26 prosent.

Forholdet mellom Kina og USA er noe investorer gir mye oppmerksomhet for tiden. Onsdag skrev Reuters at USA svartelister 24 kinesiske selskaper og individer som har fungert som en del av militære aktiviteter i Sør-Kinahavet.

Tiktoks amerikanske sjef Kevin Mayer slutter i jobben bare måneder etter at han ble øverste leder for den kinesiske videoappen.

Årsaken er USAs president Donald Trumps trusler om å forby den populære appen, skriver avisen Financial Times.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden 45,77 dollar, ned marginale 0,02 prosent for dagen. Ved børsens stengetid onsdag kostet et fat brentolje 46 dollar. WTI-oljen er ned 0,02 prosent til 43,39 dollar.

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop ser oppside for oljeprisen fremover, uttalte han tidligere denne uken.

«Om vi hadde fått et valg om å kjøpe gull eller olje i dag, for å holde det til fjerde kvartal 2021, ville vi absolutt kjøpt olje», skriver Bjarne Schieldrop og fortsetter:

«Om valutaer blir avlivet av hensynsløse sentralbanker og myndigheter, kan 2021 også bli et flott år for gull. Men isåfall venter vi at det vil bli enda bedre for olje og metaller når verden i større grad går mot normalisering».

De siste dagene har uvær i USA løftet oljeprisen.

Wall Street

To av de toneangivende indeksene på Wall Street, S&P 500 og Nasdaq Composite, stengte tirsdag til ny all-time high, og onsdag fortsatte oppgangen.

S&P 500 stengte opp 1,02 prosent til 3.478,73 poeng.

Nasdaq Composite la på seg 1,73 prosent til 11.665,06 poeng.

Dow Jones steg 0,30 prosent til 28.331,92 poeng.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 poeng før den sluttet på 870,12 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 4,5 milliarder kroner.

Aker-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind stjal mye av oppmerksomheten i onsdagens børshandel. Nel-aksjen la på seg 10,3 prosent og sluttet på 22 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

AqualisBraemar: Kl. 06.00, webcast kl. 14.00

Salmar: Kl. 06:30, webcast kl. 08.00

Nordic Nanovector: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.30, webcast

Polaris Media: Kl. 07.00, Teams kl. 09.30

BW Offshore: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 14.00

Panoro Energy: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

BW LPG: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 14.00

Quantafuel: Kl. 08.00, tlf. konf. kl. 10.00

Siem Offshore: Kl. 08.00, tlf.konf. kl. 13.00

Frontline: Kl. 15.00 webcast/tlf

Odfjell Drilling: Kl. 15.00 tlf.konf.

Hurtigruten: Kl. 17.00, pres. fredag

Byggma, Endúr, Havyard Group, Hunter Group, Lyse, Oceanteam, Petrolia, Team Tankers International, Vaccibody, Ziton, Zwipe

Makro:

Norge: Varekonsumindeks juli, kl. 08.00

Norge: Detaljomsetningsindeks juli, kl. 08.00

Kina: Industribedrifters inntjening, kl. 03.30

Sverige: Handelsbalanse juli, kl. 09.30

Sverige: Detaljhandel juli, kl. 09.30

Sverige: Eksport og import av varer juni, kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde juli, kl. 10.00

USA: BNP 2. kv. foreløpig, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Pågående boligsalg juli, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks august, kl. 17.00

Annet:

Rem Saltire: Obligasjonseiermøte

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

HP