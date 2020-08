Analytikerne i DNB Markets tar grep i Mowi etter tall

På tross av forventninger om relativt sett redusert risiko i forkant av gårsdagens rapport fra Mowi, så vi at kursen var ned seks prosent til 173,50 kroner pr. aksje.

«Slik vi tolker bildet var kursreaksjonen drevet delvis av et kansellert utbytte og delvis av ledelsens signaler om kostnadsnivået fremover», heter det i en oppdatering fra DNB Markets torsdag.

I etterkant av oppdateringen har analytikerne i meglerhuset tatt estimert EPS for perioden 2020-2022 ned med rundt 2,5-3,5 prosent. Kursmålet er redusert fra 200 til 195 kroner pr. aksje.

«Samtidig venter vi at utbyttet vil være tilbake fra inneværende kvartal og opprettholder en kjøpsanbefaling», skriver analytikerne.

Venter positiv reaksjon

Fra sjømatsektoren har vi i dag også fått kvartalsrapporten fra Salmar. Med kostnader på 34 kroner pr. kilo, ligger operasjonell EBIT for kvartalet her på 882 millioner kroner. Dette er 33 prosent over DNB Markets' estimat og 12 prosent høyere enn konsensus i markedet.

Selskapet gjentar samtidig guidingen når det gjelder volumet for 2020.

Kursen stengte onsdag på 469 kroner og DNB Markets venter en positiv reaksjon på tallene ved åpning.

Før eventuelle justeringer på grunnlag av rapporten har analytikerne en kjøpsanbefaling på Salmar, med et kursmål på 500 kroner pr. aksje.

Det seneste året er Mowi ned 21,99 prosent på Oslo Børs, mens Salmar er opp 7,67 prosent i samme periode.