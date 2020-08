Berntsen: Investorer verden over venter spent på nyhetene

I torsdagens rapport fra Nordnet skriver Roger Berntsen at investorer verden over venter på at sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, skal holde en tale i senere i dag.

Powell skal etter alt å dømme adressere inflasjonsmålet på to prosent, og endringer i dette.

«Gitt at de fleste sentralbanker i verden har slitt med å sparke i gang inflasjonen etter finanskrisen i 2008/09, vil dagens tale fra Powell fange stor oppmerksomhet», skriver Berntsen.

DNB Markets minner også om viktigheten av Jackson Hole-konferansen, hvor temaet dreier seg om utfordringene for pengepolitikken det kommende tiåret. Tittelen på Powels foredrag er: Gjennomgang av rammeverket for pengepolitikken.

«Det har blant annet vært snakk om å legge mer vekt på gjennomsnittsberegninger av inflasjonen. Det innebærer at om inflasjonen har ligget under målet en lengre tid, kan sentralbanken godt akseptere at den blir liggende høyere enn målet uten at politikken skal strammes til», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.