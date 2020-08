DNB Markets: – Vent på bedre anledninger til å øke eksponeringen

DNB Markets forventer en periode med konsolidering og anbefaler en moderat undervekt for aksjer, ifølge en rapport DNB Markets presenterte torsdag.

Meglerhuset venter at høsten kan bli vanskeligere for aksjemarkedet, til tross for en sterk opphenting siden bunnen i mars.

«Vi tror forbedringstakten for økonomien blir noe svakere enn det markedet forventer, og med en høy prising ser vi en relativt stor risiko med begrenset oppside», skriver meglerhuset i rapporten.

Sommeren har gitt oss bedre globale makrotall enn ventet, men DNB Markets venter nå at vi går inn i en periode hvor veksten blir litt svakere enn markedet legger til grunn.

Aksjemarkedet har etter manges mening overprestert og reflekterer ikke virkeligheten med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet. Hittil i år er Oslo Børs ned 7 prosent, mens det i USA settes nye rekorder nærmest daglig.

Valg vil påvirke

Meglerhuset fremhever også valget i USA og påpeker at dette også er en faktor som utover høsten skaper usikkerhet for bedriftene og deres fremtidige investeringsplaner.

«Vinner demokratene, må bedriftene være forberedt på økte skatter, mens fire nye år med president Trump skaper mye usikkerhet om handelspolitikken og vil kunne påvirke veksten i verdensøkonomien. Det vil også ramme de nordiske eksportbedriftene», skriver DNB Markets i rapporten.

Meglerhuset mener den høye prisingen begrenser oppsidepotensialet i aksjemarkedet, og tror på en periode med moderat avkastning, men vedvarende volatilitet, fremover.

«Dette gir relativt dårlig kompensasjon for risikoen en høy prising av aksjer innebærer», mener meglerhuset og anbefaler derfor en moderat undervekt.

«Vent heller på bedre anledninger til å øke eksponeringen», anbefaler meglerhuset.