Direktør i Gentian i skatteknipe – dumper aksjer for millioner

Erling Sundrehagen, forskningsdirektør i Gentian Diagnostics har gjennom Vingulmork Predictor solgt 40.000 aksjer i Gent til kurs 74 kroner pr aksje, ifølge en børsmelding.

Total inntjening på aksjesalget beløp seg på like under 3 millioner kroner. «Salget er gjort for å finansiere skatteforpliktelser fra en eiendomstransaksjon i Sverige», heter det i børsmeldingen.

Etter transaksjonen eier Sundrehagen 184.083 aksjer og 50.000 opsjoner i selskapet.

Sundrehagen og Vingulmork Predictor har inngått en lock-up-avtale i seks måneder for de resterende aksjene i Gentian.

Aksjesalget er et treffende eksempel på et fenomen Finansavisen omtalte i forrige uke, der konsernsjefer og andre direktører selger aksjer i eget selskap som aldri før, og at det ofte kan være personlige anliggender som ligger bak.

