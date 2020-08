Søkkrike skjelver i buksene – slik hedger de mot «den mest usikre perioden hittil»

KONTANTER: De søkkrike i USA velger å trekke ut midlene fra aksjer og sitte på store mengder kontanter. Her representert ved Michael Sonnenfeldt, grunnlegger og styreleder av de søkkrikes medlemsklubb: Tiger 21 .

KONTANTER: De søkkrike i USA velger å trekke ut midlene fra aksjer og sitte på store mengder kontanter. Her representert ved Michael Sonnenfeldt, grunnlegger og styreleder av de søkkrikes medlemsklubb: Tiger 21 . Foto: Wikimedia Commons

De søkkrike går til drastiske grep for å fortsette å være nettopp det – søkkrike.

Tiger 21, en gruppe med mer enn 800 investorer som i gjennomsnitt sitter på mer enn 100 million dollar i verdier hver, rapporterer at de nå sitter på 19 prosent av midlene sine i kontanter.

Det er en markant oppgang fra tidligere 12 prosent som nivået har ligget på de siste kvartalene.

– Medlemmene er dypt bekymret over forskjellen mellom Wall Street og Main Stret og agerer derfor defensivt for å holde kontantbeholdningen høy, sier Michael Sonnenfeldt, styreleder i Tiger 21, i rapporten.

Stor usikkerhet

Bakgrunnen for frykten som brygger blant dem med dype lommer, er at det er så mange aspekter som skaper usikkerhet.

Coronaviruset, valget i USA i november, opprør i enkelte stater, geopolitiske gnisninger med Kina, og så videre. Frykten er at dette vil fortsette å henge over markedet i lengre tid.

– Til tross for at medlemmene er konservativt posisjonert, er de klare for å benytte seg av muligheter så fort de åpner seg. Å sitte på kontanter gir en dobbel beskyttelse: Du er beskyttet ved en nedside, men kan benytte muligheter ved en oppside, sier Sonnenfeldt.

Tiger 21 som et hele forventer at landet ikke vil komme tilbake til noen form for normal før neste sommer.

– De vil være i en posisjon der de kan stå av stormen lenger, men i realiteten handler det om å fjerne risikabel eksponering. Grensen for investeringer er mye høyere nå enn tidligere, sier styrelederen, og legger til:

– Dette er den mest usikre perioden vi har vært vitne til.

Kontantene bygger seg altså opp i gruppen, men det er eiendom som er den største investeringsklassen med hele 27 prosent av porteføljen. Offentlig tilgjengelige aksjer utgjør omlag 22 prosent, mens normal lønn representerer 8 prosent av kaken.