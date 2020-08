Boris Becker kommer med klare råd til Petter Northug

For snart to uker siden ble skilegenden Petter Northug tatt for råkjøring og besittelse av narkotiske stoffer.

«Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain», skrev den tidligere skistjernen på sin Instagram-profil.

Alvorlige rusproblemer

På pressekonferansen som fulgte erkjente Northug at han trenger hjelp for å overvinne alvorlige rusproblemer.

– Jeg tror det er et vanlig problem for mange idrettsutøvere, å finne noe som er så utfordrende og tilfredsstillende som idretten deres. I tillegg legger de fleste opp på et stadie i livet der de fleste andre begynner i jobben sin, sier den tyske tennislegenden Boris Becker i et intervju med Nettavisen.

Må sette seg mål

Becker mener det er helt avgjørende at Northug setter seg nye mål etter idrettskarrieren.

– Ikke forvent suksess over natta, men vær tålmodig. Du må ha den disiplinen som du hadde da du drev med sport, ha den strukturen rundt deg og gi deg selv tid til å oppnå nye mål. Du må sette deg mål, sier Becker til Nettavisen.

