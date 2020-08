Festen fortsetter på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 11.687,83 poeng mens Dow Jones står i 28.447,62 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.484,74 poeng.

Sentralbanksjefen taler

Klokken 15.10 startet USAs sentralbanksjef Jerome Powell på sin tale om pengepolitikken i landet. Her skal han adressere inflasjonsmålet på to prosent.

«Gitt at de fleste sentralbanker i verden har slitt med å sparke i gang inflasjonen etter finanskrisen i 2008/09, vil dagens tale fra Powell fange stor oppmerksomhet», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.

DNB Markets minner også om viktigheten av Jackson Hole-konferansen, hvor temaet dreier seg om utfordringene for pengepolitikken det kommende tiåret.

BNP

I slutten av juli viste tall fra USAs handelsdepartement et fall på hele 32,9 prosent i landets bruttonasjonalprodukt i andre kvartal, det største fallet siden Den store depresjonen på 1930-tallet.

Nå foreligger en revisjon av BNP-tallene for andre kvartal som viser at USAs økonomi falt med 31,7 prosent i andre kvartal. Ifølge MarketWatch var det ventet at torsdagens revisjon skulle vise et fall på 32,5 prosent.

Jobless Claims

1.006.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i forrige uke (pr. 22. august). Det var 98.000 færre enn uken før.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var pr. 15. august 14.535.000, ned 223.000 fra uken før.

Orkanen Laura

I USA gjør man seg også klare for orkanen Lauras ødeleggelser. Flere raffinerier og produksjonsenheter har allerede evakuert og stengt ned. Ifølge Reuters omtales orkanen som den største trusselen for amerikansk oljeproduksjon på 15 år. Utslagene i oljeprisene er imidlertid ikke de store så langt.