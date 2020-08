Blodrødt for de norske aksjene i USA

Oslo Børs stengte ned 0,15 prosent fredag. I USA var det positiv utvikling blant de toneangivende indeksene. Den brede S&P-500 steg 0,17 prosent til 3.484,55 poeng, mens Dow Jones stengte opp 0,57 prosent til 28.492,07 poeng. Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,34 prosent til 11.625,34.

Blant de norske aksjene som også handles på New York-børsen, gjorde 2 av 5 det bedre i USA enn i Norge.

For Frontline ble det en tung dag, både i USA og i Norge, til tross for at selskapet meldte om milliardoverskudd i andre kvartal.

Equinor falt drøyt et prosent, sammenlignet med 0,7 prosent i Oslo.

Golden Ocean falt 3,3 prosent i USA og 4,5 prosent i Norge.

Flex LNG og Borr Drilling stengte ned både på Wall Street og på Oslo Børs, men fallet var mindre i New York.