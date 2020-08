dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,13 prosent. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår en oppgang på 0,3 prosent.

Olje

Oljeprisen holder seg stabil rundt 45 dollar pr. fat. Et fat brentolje koster 45,13 dollar ved 07.30-tiden, opp marginale 0,02 prosent for dagen. Det er rundt 0,2 dollar høyere siden børsen stengte i går. WTI-oljen er også flat til 43,01 dollar.

Orkanen Laura rammet i går USA, men energiminister i landet, Dan Brouilette, uttalte at det kun var små skader på de fleste oljeanlegg. Han venter at produksjonen vil komme i gang raskt, ifølge Platts.

– Med mindre det har kommet noen varig skade på infrastrukturen, ville det ikke være en overraskelse om oljeprisen kommer litt ned, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,41 prosent, mens Shanghai Composite i Kina er opp 0,51 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,87 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,73 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller derimot 0,58 prosent.

Ifølge NHK skal Japans statsminister Shinzo Abe bestemt seg for å trekke seg. Årsaken skal være trøbbel med helsen.

Wall Street

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tok en avgjørelse om å justere det langsiktige inflasjonsmålet på to prosent til «en inflasjon som er i gjennomsnitt to prosent over tid».

Oppdateringene erkjenner eksplisitt utfordringene for pengepolitikken fra et vedvarende lavrentemiljø, skrev sentralbanken.

– Mange synes det er motstridende at Fed ønsker å presse opp inflasjonen. Imidlertid kan inflasjon som vedvarende er for lav, utgjøre alvorlige risikoer for økonomien, sa Jerome Powell i en kommentar.

Ellers søkte 1,006 millioner amerikanere om ledighetstrygd for første gang i forrige uke (pr. 22. august). Det var 98.000 færre enn uken før.

Dow Jones stengte opp 0,57 prosent til 28.492,07 poeng. Den brede S&P-500 steg 0,17 prosent til 3.484,55 poeng. Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,34 prosent til 11.625,34.

Hovedindeksen

Det ble nytt fall på Oslo Børs torsdag, etter nedturen på 0,3 prosent onsdag. Hovedindeksen endte ned 0,3 prosent til 867,14 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 3,8 milliarder kroner.

Nel og Mowi tynget, mens Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture gikk til værs.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 2. kv.:

Norwegian Air Shuttle: Kl. 07:00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Hafnia: Kl. 08.30, webcast/tlf kl. 14.00

Insr Insurance Group: Kl. 08.30 Vika Atrium, webcast

Vistin Pharma: Kl. 08.30 webcast/tlf

Hurtigruten: Kl. 14.00 tlf.konf.

Aega, ADS Crude Carriers, Atlantic Sapphire, Awilco LNG, Baltic Sea Properties, Boa Offshore, Borr Drilling, Glitre Energi, Gyldendal, Hiddn Solutions, Hofseth BioCare, Interoil Exploration and Production, Posten Norge, RomReal, Storm Real Estate, TrønderEnergi

Makro:

Norge: Registrert ledighet august, kl. 10.00

Tyskland: Gfk konsumenttillit september, kl. 08.00

Frankrike: BNP 2. kv., kl. 08.45

Frankrike: KPI august, kl. 08.45

ØMU: Barometerindikator august, kl. 11.00

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) juli, kl. 14.30

USA: Grossistlagre juli, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse varer juli, kl. 14.30

USA: Chicago PMI august, kl. 15.45

USA: Michigan-indeks august, kl. 16.00

Annet:

BEWi: Noteres på Merkur Market

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)