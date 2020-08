Shearwater GeoServices Holding, som GC Rieber Shipping eier 19 prosent av, er ifølge en melding tildelt en stor 3D-undersøkelse og Fast Track-prosesseringsprosjekt av Total E&P Mauritania.

Undersøkelsen dekker et område på 6.000 kvadratkilometer i blokk C15 og C31 offshore Nordvest-Afrika.

Det er ventet at undersøkelsen påbegynnes i i tredje kvartal, og at den har en varighet på to og en halv måned.