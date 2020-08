Berntsen: Fremtidige bobler er vanskelig å unngå

Roger Berntsen i Nordnet slår fast at Fed-sjef Jerome Powell stjal showet da han torsdag snakket om vesentlige endringer fremtidig rentestrategi. Nå vil sentralbanken styre renten med basis i gjennomsnittlig inflasjon på to prosent.

Styringsrenten vil med andre ord holdes nær null enda lenger som en følge av den nye strategien.

«Det er for øvrig naturlig å anta at Norges Bank, samt de fleste andre sentralbanker vil kopiere FEDs nye rentemodell. Isolert sett er dette positivt for verdensøkonomien, samt aksjemarkedet», skriver Berntsen i en oppdatering fredag.

De asiatiske investorene lot seg begeistre av Powells tale i går. Lavere rentebane er om noe, positivt for aksjemarkedene.

«Når det er sagt, fremtidige bobler i økonomien er vanskelig å unngå, men den amerikanske sentralbanken håper og tror at flere vil inkluderes i det fremtidige arbeidsmarkedet som en følge av det nye måten å måle inflasjonen på», avslutter Berntsen.