Arendal Foss-baby ansetter ny salgssjef

Det internasjonale teknologiselskapet Volue har ansatt Vigleik Takle som ny Chief Commercial Officer.

I Volue vil Takle lede arbeidet med salg, markedsføring og forretningsutvikling med hovedfokus på internasjonal vekst.

– Vi er veldig godt fornøyd med å få Vigleik inn i ledergruppen. Hans erfaring med å utvikle skalerbare kommersielle modeller og vekst for SaaS-selskaper, spesielt for industri-plattformer, vil bli svært viktig for oss, sier Trond Straume, adm. direktør i Volue.

Volue tilbyr programvare, kompetanse og tjenester for å løse en av vår tids største utfordringer – den massive overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon. Takle vil spille en viktig rolle i den kommersielle utviklingen av konsernet.

Volue eies av det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani. Volue har store internasjonale kunder som EnBW, Enel, E.ON, Fortum, Innogy, RWE, Uniper og Vattenfall.