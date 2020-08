IMPONERT: – Markedet har lagt bak seg en imponerende gjeninnhenting etter nedturen i mars, sier Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management. Her sammen med forsker Torbjørn Eika i SSB og Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen. Foto: Are Haram

– Markedet har lagt bak seg en imponerende gjeninnhentning etter nedturen i mars, sier Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, til Finansavisen.

Aksjemarkedene har hentet inn mye av det tapte, og i enkelte land er de tilbake til nivåene før krisen.

– Risikopremien som investorene krever for å investere i kredittobligasjonene har falt betydelig og fremstår nå som relativt lave, sier Wilhelmsen.

Mye av bakgrunnen for denne utviklingen er ifølge sjeføkonomen myndighetenes raske og effektive respons mot coronakrisen. Spesielt sentralbankenes tiltak for å tilføre likviditet og rentekutt har hatt stor effekt på utviklingen i aksje- og kredittmarkedene.

Fortsetter i flere år

Den siste informasjonen fra verdens ledende sentralbanker tyder ifølge Wilhelmsen på at stimulansen fra lave renter og ekstraordinære likviditetstiltak vil fortsette i flere år fremover.

Torsdag presenterte Fed-sjef Powell et nytt rammeverk for pengepolitikken. Ifølge Nordkinn-økonomen innebærer det i praksis at rentene vil holde seg lave i lang tid, selv om økonomien og arbeidsmarkedet skulle bli veldig sterk igjen og selv om inflasjonen overstiger målet på 2 prosent.

– Jeg mistenker at andre sentralbanker vil komme etter. Denne omleggingen av pengepolitikken vil bidra til å understøtte en videre optimisme i aksje- og kredittmarkedene fremover, sier Wilhelmsen.

I tillegg ser det ut til at den siste økningen i spredningen av Covid-19 smitte ikke har bidratt til et alvorlig tilbakeslag for det økonomiske oppsvinget som nå er underveis rundt om i verden.

Samtidig bidrar utsikter og håp om en effektiv vaksine til å skape optimisme om en rekordrask tilbakevending for økonomien, etter en av de bratteste nedturene i historien.

Bekrefter bildet

Sjeføkonomen mener Norges Bank skiller seg fra andre sentralbanker med signalisere renteøkninger innen et par års tid.

– Dagens arbeidsledighetstall fra NAV, som var sterkere enn konsensus ventet, bekrefter bildet av et relativt sterk oppsving i norsk økonomi. Sammen med frykt for tiltakende boligpriser er dette argumenter for at Norges Bank vil skyve frem anslaget for første renteøkning, sier Wilhelmsen.

Tall fra Nav fredag viser at det var ved utgangen av august 122.200 helt arbeidsledige, noe som tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før coronapandemien. Til sammenligning var ledighetsraten på 2,3 prosent i august i fjor.

Nordkinn-økonomen tror Norges Bank begynner å sette opp renten igjen allerede neste år.