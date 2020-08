Rob Arnott: – Konsekvensene av pengebruken kan bli katastrofale

KRITISERES: Jerome Powell, leder i Federal Reserve i USA, kritiseres av blant andre Rob Arnott for pengebruken.

KRITISERES: Jerome Powell, leder i Federal Reserve i USA, kritiseres av blant andre Rob Arnott for pengebruken. Foto: ERIC BARADAT

Verdens største økonomier risikerer å gjøre større feil enn vi gjorde under finanskrisen, mener toppinvestor Rob Arnott, kjent som Gudfaren av smart-beta-investeringer.

Grunnleggeren av forvalterselskapet Reserach Affilitates forteller til Financial News at nedstengingene som følge av coronapandemien har gitt brensel til bobler som vil sprekke over tid.

– Det største problemet er nedstengingene og resultatet av disse. Billioner av stimuluspakker og penger direkte inn i markedet gir brensel til bobler. Nedstengingene har hatt så stor innvirkning på mennesker at viruset blir lite i forhold, sier Arnott til Financial News.

– Kan bli katastrofalt

Det blir ofte trukket sammenligninger tilbake til forrige økonomiske krise, finanskrisen i 2008, og hvordan verden reagerte på denne. Arnott legger ikke skjul på hva han mener om hva som gjøres i dag:

– Det er mye verre enn da, mener Arnott.

Investoren advarte sterkt mot å benytte seg av å trykke opp nye penger – også kalt Modern Monetary Theory – som betyr at et land ikke kan gå tom for penger, på samme måte som privatpersoner eller selskaper kan.

– Vi har allerede omfavnet MMT på sterioder. Hvis vi ikke tar et steg tilbake og får overblikk over situasjonen, kan konsekvensene av denne ekstreme pengebruken bli katastrofal.

Store BNP-fall

Den globale økonomien har blitt sterkt påvirket av coronaviruset som i sin tur har tvunget nedstenginger verden over.

Storbritannia meldte tidligere i august at landet merker den største resesjonen i historien. BNP har estimert falt med 20,4 prosent fra april til juni. Her i Norge opplevde vi også et historisk fall på 6,4 prosent. USA falt hele 32,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Den største risikoen for den globale økonomien er relatert til å prøve å vinne over en global depresjon, men samtidig glemme å sørge for en bærekraftig utvikling i økonomien, sier Mohamed El-Erian, sjeføkonom i Allianz.