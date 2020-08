Krangler med Finanstilsynet og legger frem stygge kvartalstall

EN TØFF DAG PÅ JOBBEN: Insr Insurance Group, her representert ved adm. direktør Espen Husstad, straffes på Oslo Børs.

EN TØFF DAG PÅ JOBBEN: Insr Insurance Group, her representert ved adm. direktør Espen Husstad, straffes på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Fredag morgen presenterte Insr Insurance Group sine kvartalstall. Selskapet leverte et resultat før skatt på minus 220,8 millioner kroner, mot et overskudd på 12,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

I slutten av juni varslet Finanstilsynet at de vurderer kalle tilbake selskapets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet.

En overraskelse

På fredagens kvartalspresentasjon sa adm. direktør Espen Husstad, ifølge TDN Direkt, at varselet fra Finanstilsynet kom som en overraskelse.

– Vi tror ikke det er et eksakt svar, men eksempler kan være problemer knyttet til den danske virksomheten, Tide og finansiell rapportering, men det er ikke et eksakt svar slik vi har forstått og tolket det, sa Husstad under presentasjonen.

Selskapet erkjenner at det har vært forbedringsområder. Samtidig understreker Husstad at styret og administrasjonen har jobbet hardt med forbedringer de siste årene.

– Vi er i en helt annen situasjon nå og vi er sterkt uenige med Finanstilsynet om at det er et tilstrekkelig grunnlag for å trekke tilbake forsikringskonsesjonen, sa Husstad.

Etter en strategisk gjennomgang besluttet Insr Insurance Group i august å selge mesteparten av den norske forsikringsporteføljen til Storebrand Forsikring.

Usikkerhetsfaktorer

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier ser flere usikkerhetsfaktorer fremover, og peker i den anledning på inntekter, kostnader knyttet til avviklingen og ytterligere avsetninger til porteføljene, ifølge TDN Direkt.

Fredag ved lunsjtider omsettes aksjen for 0,61 kroner, ned 18,7 prosent.