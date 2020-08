New York-børsen stiger videre

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 11.682,32 poeng mens Dow Jones står i 28.562,81 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

S&P 500 stiger 0,2 prosent til 3.493,07 poeng.

Tesla stiger 3,5 prosent til rekordhøye 2.316,74 dollar.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det private forbruket i USA økte 1,9 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge TDN Direkt var det ventet at det private forbruket ville øke med 1,5 prosent. Private inntekter økte med 0,4 prosent på månedsbasis mens det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at kjerne-PCE var opp 1,3 prosent på årsbasis i juli, mens månedsveksten var på 0,3 prosent. Her var det ventet en oppgang på 1,2 prosent på årsbasis.

USAs handelsbalanse for varer var på minus 79,3 milliarder dollar i juli, mot minus 71,0 milliarder dollar måneden før. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en balanse på minus 71,5 milliarder dollar.

Fed

Roger Berntsen i Nordnet slår fast at Fed-sjef Jerome Powell stjal showet da han torsdag snakket om vesentlige endringer fremtidig rentestrategi. Nå vil sentralbanken styre renten med basis i gjennomsnittlig inflasjon på to prosent.

Styringsrenten vil med andre ord holdes nær null enda lenger som en følge av den nye strategien.