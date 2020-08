Canadas BNP falt med 11,5 prosent

– Dette er et kvartal for Canadas økonomi som kan glemmes, skriver analytiker Royce Mendes i CIBC i et forskningsnotat.

Økonomien krympet med 11,5 prosent i andre kvartal, skriver CBC. Dette tilsvarer et fall på hele 38,7 prosent på årsbasis – det vil si hvis utviklingen i andre kvartal hadde fortsatt gjennom et helt år.

Den kvartalsvise nedgangen som statistikkbyrået hadde anslått på forhånd, var på 12 prosent.

