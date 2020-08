SVT må betale 100.000 i bot for sponsoreksponering

Intervjuet ble sendt på Sportspegeln i Sveriges Television i etterkant av et verdenscuprenn i alpint i finske Levi 30. desember 2018, skriver Aftonbladet.

Flere logoer på alpinistens jakke var synlige i innslaget. Dette mente Granskningsnämnden för radio och tv var umotivert og innstilte på at SVT skulle ilegges en bot på 100.000 svenske kroner. Nå har den svenske forvaltningsretten bekreftet boten.

– Etter forvaltningsdomstolens mening er ikke eksponeringen av varemerkene berettiget på grunnlag av en informasjons- eller underholdningsinteresse, heter det i dommen.

SVT har bestridt anmeldelsen. De har blant annet argumentert med at innslaget ble spilt inn i direkte sammenheng med konkurransemiljøet og at klærne utøveren brukte var arbeidsklær.

– Tar ned eksponeringen

Sportssjef Egil Sundvor i NRK forstår at SVT reagerer.

– Jeg er enig med SVT i at det er svært strengt. Dette er arbeidsantrekket til utøveren som de plikter å bruke. Det er en praksis som er OK i Norge, sier han til NTB.

– I min tid har det ikke vært snakk om bøtelegging i Norge.

Han forteller likevel at kanalen er bevisst på hvor mye eksponering utøvernes sponsorer får.

– Når vi har gjester i våre egne studioer, ønsker vi å ta ned eksponering så mye som mulig og gir beskjed om at de skal komme så sivilt som mulig. I de tilfeller det ikke skjer, har vi noen jakker på lur. Vi er obs på å ta det ned, også fordi det tar bort fokus fra innholdet, sier Sundvor.

– Tettere på

– På selve arrangementet er det lite vi kan gjøre, men vi har tatt opp med forbund og enkeltutøvere at vi ikke ønsker at utøveren skal eksponere eksempelvis drikkeflasker i intervjuer. Det har vi slått ned på i en årrekke, men har bare delvis lykkes. Her har utsnitt blitt diskutert for å unngå eksponeringen, sier han.

Sundvor legger til at det finnes gråsoner.

– Utøverne er forpliktet til å trene i sponset utstyr. Da må vi tåle at de har det på seg under intervjuer, mener han.

– Dette er ikke et stort problem, men det er en utfordring noen ganger. Men skulle det gå feil vei, får vi ta en ny vurdering, avslutter Sundvor.

(©NTB)