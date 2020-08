Erik Bruce og Joachim Bernhardsen: Viruset vil ikke lamme aktiviteten igjen

SJEFSTRATEG: Erik Bruce. Foto: Are Haram

Nordea Investments-økonomene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen tror coronaviruset fremover vil ha en langt mer beskjeden effekt på økonomien enn det man så i vår, skriver de i en rapport.

«Etter en kraftig innhenting av økonomisk aktivitet tidligere i sommer får vi nå klare signaler om at farten i innhentingen har bremset opp. Det er ikke uventet siden vi gikk fra total nedstenging til åpning av store deler av økonomien», påpeker de.

Selv om smittetallene nå er på vei oppover igjen, blant annet i Europa, øker sykehusinnleggelser og dødsfall lite i forhold til smitten, noe som gjør en ny total nedstengning mindre sannsynlig.

Bruce og Bernhardsen påpeker at maskebruk og lokale tiltak i områder med store utbrudd ser ut til å være det foretrukne virkemiddelet.

««Social distancing» og restriksjoner vil likevel legge en demper på den økonomiske aktiviteten ,og noen næringer, som reiseliv, vil fortsatt være hardt rammet. Men markedene er etter alt å dømme forberedt på at viruset vil være med oss en stund, og at veien mot mer normal aktivitet blir gradvis med muligheter for tilbakeslag underveis.