Milliardær og investor, Mark Cuban, som også eier the Dallas Mavericks, sier at usikkerheten rundt Covid-19 pandemien har skapt en rekke unike muligheter for kreative entreprenører.

– Det er så uheldig, men det er sant: Vi har hørt Warren Buffett si «Buy when it's blood on the street», og nå er det så mange mindre selskaper og butikker som stenger, kjøpesentre går konkurs og selskaper som ikke får til overgangen til nettbasert salg sliter, sier milliardær og investor, Mark Cuban, og fortsetter:

– Den type usikkerhet skaper en rekke muligheter. Kombinerer man det med at forbrukere har blitt mer komfortable med å handle over nett og det å leve en digital livsstil, skaper det en rekke unike muligheter for kreative entreprenører.

Han tenker særlig de med evnen til å forutse hva forbrukerne kommer til å etterspørre i fremtiden.

– Om ti, tyve år vil vi se tilbake og da vil det være mellom 10-30 selskaper i verdensklasse som vil være skapt av mennesker vi tenker

er «gale» akkurat nå , sier Cuban.

Cuban er rangert som verdens 414. rikeste av Forbes, som estimerer at impact-investoren har en formue på 4,2 milliarder dollar eller omlag 37,7 milliarder kroner.