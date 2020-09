Priskutt på diamanter trigget kjøpeboom

Det har stått stille for de globale knytepunktene for diamanter i Antwerpen, Belgia og Mumbai, som følge av at kutt- og slipfabrikker har holdt stengt, det samme har markedsplasser for diamanthandel, skriver Bloomberg.

Nå har de store diamanthusene kapitulert og kuttet prisene som vekker industrien tilbake til livet.

Ifølge Bloomberg skal de de to diamantgigantene: De Beers og den russiske rivalen Alrosa PJSC først ha nektet å forhandle om diamantpriser da corona brøt ut tidligere i år, men sist uke snudde de.

Nettstedet skriver at diamantgigantene skal ha sett nok tegn til bedring i etterspørselen, og besluttet å kutte prisene med nesten 10 prosent.

Det skal ha gitt umiddelbar effekt, og kjøpere av rådiamanter skal ha lagt nærmere en halv milliard dollar på bordet for å sikre seg ukuttede og uslipte stener, ifølge ikke-navngitte-kilder.

Priskuttet kom samme uke som smykkekjempen Tiffany & Co kommenterte at de så oppgang i de månedelige omsetningstallene for smykker med edle stener.