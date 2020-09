«The Big Short 2.0»: Shortet kjøpesentre – tjente 11,5 milliarder

SHORTKONGE: Carl Icahn, eier av Icahn Enterprises, er mangemilliardær og har nylig gjort et kupp.

Carl Icahn veddet tilbake i 2019 på at kjøpesentre ville falle tungt i tiden som fulgte. Det var ingen dum idé allerede da, og da coronapandemien meldte sin ankomst, skulle det vise seg å være siste spiker i kisten for deler av sektoren.

Icahn har tjent 1,3 milliarder dollar, eller 11,5 milliarder kroner, på «kjøpesenter-shorten».

– Innimellom shorter vi aksjer vi ikke har troen på, og dette er en av de beste shortene jeg har sett, sier Icahn i et intervju med Bloomberg.

Slik short-selger du en aksje Short-salg innebærer at du låner aksjer du ikke eier og deretter selger dem. Pengene fra salget plasseres i din meglerkonto og kan tjene rente, men du må også betale et honorar til meglerhuset, samt en rente på lånet av aksjer. Short-posisjonen stenges ved at du kjøper tilbake aksjene og leverer dem til långiveren. Som ved tradisjonelle aksjeinvesteringer, er gevinsten forskjellen mellom kjøps- og salgskursen, minus omkostninger. Ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet, må kunder som ønsker å selge short først fylle ut særskilte shorthandel- og marginlånskjemaer, samt bestå en kunnskapstest. Kontoen må dessuten ha tilstrekkelig kapital til å dekke eventuelle tap, og short-handel er kun tilgjengelig for aksje- og fondskontoer.

Netthandel

Bakgrunnen for at Icahn ønsket å shorte kjøpesentre var at de fysiske butikkene allerede hadde slitt i mange år. Netthandel hadde tatt markedsandeler og endrede forbrukervaner hadde allerede påvirket de fleste kjøpesentre til en viss grad.

Så langt i år har 16 prosent av alle lånene i dagligvareindustrien forfalt, ifølge statistikk innhentet av analysefirmaet Trepp.

– Kjøpesentrene var overbygd fra starten av. Men den virkelige problemet var at de fysiske butikkene tapte markedsandeler til netthandel, sier Icahn til Bloomberg.

Icahn Enterprises og MP Securitized Credit Partners ble enige om at de kunne tjene gode penger på kjøpesentrenes fall, og det gjorde de: «Den enes død, den andres brød».

Doblet pengene

Shorten ble gjennomført ved å kjøpe «Credit Default Insurance» (CDI) gjennom CMBX 6-indeksen som er høyt eksponert mot lån tatt ut av kjøpesentre.

En CDI er en avtale som går ut på at selgeren av CDIen vil kompensere kjøperen dersom lånene ikke blir betalt inn av låntaker.

Da coronakrisen kom og kjøpesentrene måtte legge ned en etter en, klarte de ikke lenger å betale inn pengene de skyldte, og pengene rant inn for Icahn.

MP Securitized Credit Partners mer enn doblet pengene sine. En håndfull flere investorer har til sammen tjent hundrevis av millioner av dollar på lignende aksjekjøp dette året.

Icahn Enterprises leverte en økning på 11,7 prosent i avkastning sammenlignet med fjoråret, men det har ikke bare vært smul sjø for investoren i år.