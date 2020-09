Buffett er regnet som en av aksjemarkedets aller, aller beste gjennom historien. Han har en formue på 82,4 milliarder dollar, ifølge Forbes. Han er kjent som "Oraklet fra Omaha". Buffett styrer Berkshire Hathaway som eier mer enn 60 selskap.

I forbindelse med jubileumsdagen har Microsoft-skaper Bill Gates lagt ut et innlegg om Buffett. Gates mener Buffett er skarp som en 30-åring i hodet, har en latter som en 10-åring og en diett som en 6-åring.

Gates trekker frem at Buffett er den eneste i tillegg til konen Melinda han har lagret som favoritt på telefonen. Han skriver at de to deler mange interesser, og har har vært venner siden sommeren 1991.

«En av Warren mest beundringsverdige egenskaper er hans urokkelige følelse av rett og galt», skriver Gates.

Han mener Buffett ikke har endret seg spesielt tross den enorme suksessen og pengebingen han har skapt.

«Warren har et fenomenalt blikk for talent. Han kjøper gode bedrifter som drives av strålende mennesker, og gir dem deretter autonomi til å ta sine egne beslutninger. De fleste av lederne i Berkshire-virksomheter blir i flere tiår, ofte forbi pensjonsalderen. Selv om de gjør noen feil, vet de at Warren vil holde fast ved dem», skriver Gates.

Buffett har lovet å donere bort 99 prosent av formuen hans. Det trekkes ofte frem at Buffett fortsatt bort i huset han kjøpte i Omaha for 31.500 dollar i 1958.