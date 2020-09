Bekymring rundt støttepakker: – Investorer er generelt nervøse

The Fearless Girl på Wall Street. Foto: Bloomberg

– Fed har bekreftet lavere renter så langt øyet kan se. I tillegg har vi nettopp vært gjennom en inntjeningssesong som har vært mye bedre enn fryktet, sier Richard Dunbar, strateg i Aberdeen Standard Investments, ifølge Wall Street Journal.

Ifølge avisen ruster investorer seg for mer volatilitet i september. Amerikanske lovgivere er ventet å komme tilbake på jobb og gjenoppta samtalene for en ny stimulanspakke.

Foreløpig har Kongressen ikke klart å komme i mål med en ny pakke. Nye negative signaler kan skape frykt på børsene. Den store oppgangen siden bunnen i mars skyldes i stor grad de kraftige redningspakkene.

– Det er usikkerhet rundt støtten fremover. Investorer er generelt nervøse, og de er avhengig av å se at støtten fortsetter via lave renter og finanspolitikk. Enhver rapport om forstyrrelser rundt dette gjør investorer nervøse, sier Richard Dunbar.

Valgkamp, virus og Kina

Flere er også spente på hvordan valgkampen i USA, og ikke minst utfallet, vil påvirke markedene. En annen faktor som kan påvirke børsene negativt, er forholdet mellom USA og Kina.

Enkelte frykter i tillegg at høsten kan samtidig gi økt smitte av coronaviruset, og fare for strengere restriksjoner mot det.

– I utgangspunktet er det amerikanske markedet på et solid motstandsnivå. Om markedene fortetter å bli mer positive, vil det være til fordel for europeiske og fremvoksende markeder, da investorer vil se utover USA for å få avkastning, sier Nadège Dufossé, strateg i Candriam.

Splitt i Tesla og Apple

Mandag kan bli en spennende dag på Wall Street. Mandag senkes prisen på Tesla-aksjen kraftig. Det skjer i forbindelse med en splitt av aksjene i elbilprodusenten, der én aksje til blir fem aksjer. Bakgrunnen for splitten er at selskapet vil gjøre aksjen mer tilgjengelig for investorer og ansatte.

Mandag vil Apple-aksjen falle med 75 prosent når selskapet gjennomfører sin femte aksjesplitt i historien. Etter boken ble aksjesplitten gjennomført etter bjellen ringte fredag, men utslagene vil ikke synes før børsen åpner igjen mandag. Fredag ble Apple handlet til 499 dollar, men fra mandag vil prisen altså falle til rundt 125 dollar.

Av førhandelen mandag stiger de ledende indeksene 0,2-0,4 prosent på New York-børsen.