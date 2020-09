TikTok-oppkjøp kan bli annonsert tirsdag

CNBC melder at et oppkjøp av populære TikTok kan bli klart allerede tirsdag. Det virker til at oppkjøpet står mellom Microsoft i samarbeid med Walmart eller Oracle. Prisen for oppkjøpet er forventet å ligge mellom 20 og 30 milliarder dollar.

Det kinesiske selskapet Bytedance, som eier TikTok, vurderer som kjent å selge TikToks virksomhet i Nord-Amerika, Australia og New Zealand verdt mellom 25 og 30 milliarder dollar. Siden starten av august har det vært skriverier om at Microsoft vil kjøpe opp selskapet.

CNBC skriver at representanter fra Microsoft og Walmart ikke ønsker å kommentere saken. TikTok var ikke tilgjengelige for kommentar.

Trump-regjeringen anklager den populære videoappen Tiktok for å være en sikkerhetstrussel og har krevd at kinesiske Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA. I ettertid har TikToks amerikanske sjef, Kevin Mayer, sluttet i jobben etter kun noen få måneder. Vanessa Pappas har foreløpig tatt over som sjef.

I Norge har mediekonsernet Schibsted bedt sine ansatte om å vurdere å slette TikTok. Sveriges Television (SVT) og Sveriges Radio er skeptiske til Tiktoks informasjonsinnsamling, og har bedt sine ansatte om å unngå appen.