Totalkollaps for Indias økonomi

India var sent ute med nedstengningen, men innførte den strengeste da de først satte i gang. Tall som ble offentliggjort mandag viste at forbruk, private investeringer og eksport kollapset totalt under nedstengningen.

Ventet fall på 18,3 %

Ifølge Reuters forventet analytikerne et fall på 18,3 prosent, men måtte se seg grundig slått med BNP-stup på 23,9 prosent på årsbasis. Et fall på 23,9 prosent er også betydelig dårligere en veksten på 3,1 prosent India hadde i kvartalet før, og i tilsvarende periode i fjor hadde subkontinentet en BNP-vekst på 5,2 prosent.

I mai kunngjorde statsminister Narendra Modi en stimulansepakke på 266 milliarder dollar. Det inkluderte kredittgarantier på banklån og gratis matkorn til fattige mennesker, men forbrukernes etterspørsel og produksjonen har fortsatt tilgode å reise seg, skriver Reuters.

Antall nye smittetilfeller har spredd seg raskere i India enn noe annet sted i verden, med over 3,6 millioner som er smittet og 64.400 døde.