dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,11 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [minus 0,4, 0] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster 45,76 dollar ved 07.30-tiden, opp 0,46 prosent for dagen. Det er rundt 0,2 dollar høyere siden børsen stengte mandag. WTI-oljen ligger på 43,01 dollar fatet, opp 0,51 prosent.

Analytikere mener at fokuset snart vil rettes mot avtagende oljeetterspørsel på grunn av en oppblomstring av virustilfeller og OPEC+-relaterte tilbudsbekymringer.

«Problemene med etterspørsel viser ikke tegn til noen ordentlig forbedring. Det er det som holder oss tilbake» sa John Kilduff, partner i Again Capital, ifølge Reuters.

Abu Dhabi National Oil Company fortalte kundene sine at det vil kutte tilbudet med 30 prosent, melder nyhetsbyrået. Selskapet ble dirigert av De forente arabiske emirater, for å oppfylle forpliktelsen til OPEC+-avtalen.

Asia

Det er blandet stemning i Asia tirsdag.

I Japan faller Nikkei 0,07 prosent, mens Topix-indeksen svekkes 0,29 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,04 prosent, mens CSI 300 er opp 0,12 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,02 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,99 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,57 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,51 prosent.

Japanske ledighetstall viste tirsdag morgen en arbeidsledighet på 2,9 prosent i juli. Det var litt lavere enn analytikernes forventninger på 3,0 prosent.

Juni-tallene viste en arbeidsledighet på 2,8 prosent.

Wall Street

Det ble ny beste august siden 1980 på Wall Street mandag, til tross for at to av de tre ledende indeksene så rødt mandag.

Dow Jones stengte ned 0,79 prosent til 28.428,3 poeng. Indeksen er ned 0,40 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 0,22 prosent til 3.500,3 poeng, og er dermed opp 8,3 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq klatret 0,68 prosent til 11.775,5, og har steget 31,2 prosent i år.

Det var aksjesplitten i Tesla og Apple som var i fokus på Wall Street mandag. De to techgigantene gjennomførte aksjesplitten etter at børsen stengte fredag – Apples splitt var på fire-til-en, mens Tesla hadde en splitt på fem-til-en.

Facebook falt 0,2 prosent, mens Apple stengte opp 3,4 prosent og Amazon steg 1,5 prosent.

Netflix var opp 1,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,6 prosent og Tesla hoppet 12,6 prosent til 498,6 dollar – 2.493 dollar korrigert for aksjesplitten.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte i rødt mandag og hovedindeksen endte i 859,26 poeng, ned 0,43 prosent. Det ble omsatt aksjer for 6,2 milliard kroner.

To aksjer endte i all time low mandag: Merkur Markets-noterte Instabank og Thin Film Electronics. Aksjene var ned henholdsvis 2,4 og 5,9 prosent.

Til tross for at børsen endte i rødt endte hele seks aksjer med ny all time high mandag. Carasent, Medistim, Mercell Holding, Quantafuel, Scatec Solar og Tomra Systems kunne alle melde om ny toppnotering.

Ice Group klatret 16,6 prosent til 16,90 kroner. Selskapet skal nå hente penger, og meldte i morges at de har utstedt en konvertibel obligasjon med et bruttoproveny på mellom 650 og 1.200 millioner kroner.

Dette skjer i dag - tirsdag:

Resultat pr. 2. kv.:

NTS: Kl. 09.00 Teams

Ice Fish Farm: Kl. 10.00 Teams

Lifecare

Makro:

Norge: PMI industri august, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet juli, kl. 01.30

Japan: PMI industri august, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI industri august, kl. 03.45

Tyskland: Arbeidsledighet juli, kl. 08.00

Spania: PMI industri august, kl. 09.15

Italia: PMI industri august, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri august, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri august, kl. 09.55

ØMU: PMI industri august, kl. 10.00

UK: PMI industri august, kl. 10.30

ØMU: KPI august, kl. 11.00

ØMU: Arbeidsledighet juli, kl. 11.00

USA: Markit PMI industri august, kl. 15.45

USA: Byggeinvesteringer juli, kl. 16.00

USA: ISM industri august, kl. 16.00

Annet:

BW LPG: Ekskl. utbytte

Opec: Månedsrapport

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)