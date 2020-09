Høyesteretten avviser Aker Biomarines anke mot Rimfrost

Av en pressemelding fra Rimfrost går det frem at Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Aker Biomarine i saken mot krillselskapet. Det betyr at patenter for produksjon av krillprodukter tilhører Rimfrost.

– I dag er jeg glad. Det har vært en lang og krevende prosess, men Høyesterett har nå sagt siste ord i saken. Dermed er det slått fast en gang for alle det vi har hevdet hele tiden, nemlig at Rimfrost eier patentene og at vi også i denne saken har opptrådt ordentlig og ryddig, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost.

I mai skrev Finansavisen om at Stig Remøy vant over Aker BioMarine i Frostating lagmannsrett.

Lagmannsretten dømte også Aker BioMarine til å betale sakskostnader for Rimfrost på til sammen nesten ni millioner kroner for behandlingen i Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes i Aker BioMarine skriver i en epost til Sunnmørsposten at selskapet hadde håpet at Høyesterett ville behandle det de mener er en feilaktig dom fra lagmannsretten.

– Denne prosessen har ført til et urimelig utfall for oss, og vi mener norsk lov ikke har tatt høyde for hvordan immaterielle eiendeler bør håndteres i en konkursprosess, skriver hun.