ONS 2013. Margareth Øvrum, konserndir. for teknologi, prosjekter og boring i Statoil. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme

I en melding internt i Equinor opplyses det tirsdag at Margareth Øvrum, konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil, har informert konsernsjefen om at hun går av med pensjon, skriver TDN Direkt.

Ifølge e24 vil Øvrum jobber i Equinor ut året.

Hun vil ifølge den interne meldingen endre kontorsted fra Rio til Bergen fra 1. oktober, samtidig som Leticia Andrade vil overta som landsjef i Brasil.