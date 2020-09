Nordnet: – Disse fire nye teknologifond-favorittene har hatt en eventyrlig avkastning

Nordnets fondskunder nettokjøpte aksjefond i august for 180 millioner kroner, går det frem av en melding.

Fire av de ti mest kjøpte fondene var teknologifond – som alle har steget over 40 prosent hittil i år.

TINA-effekten dominerer



Verdens børser fortsatte oppturen i august, etter det raskeste og korteste børsfallet i manns minne i mars. Verdensindeksen steg 6,5 prosent, med USA i tet med 7 prosents oppgang, målt ved S&P 500-indeksen.

Oslo Børs var opp cirka 5 prosent i august, men er likevel ned rundt 8 prosent så langt i år.

Nordnets privatkunder nettokjøpte fond for 213 millioner kroner i august. Aksjefond ble nettokjøpt for 180 millioner. Rentefond ble nettokjøpt for 29 millioner og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 4 millioner.

– Med nullrente i banken, er det mange fondssparere som lar seg styre av «TINA-effekten». TINA er forkortelsen for «There Is No Alternative», og spiller på at investorer føler det ikke er noe reelt investeringsalternativ til aksjer, forteller Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Banksparing og rentepapirer gir omtrent null i avkastning – før inflasjon. Dermed blir investorer nærmest presset over i aksjer.

Eventyrlig avkastning hittil

Fire av de ti mest kjøpte fondene i august var teknologifond. Den gamle favoritten DNB Teknologi har det siste året fått konkurranse fra noen av verdens største forvaltere, Black Rock og J.P. Morgan, samt den relativt nye og lite kjente svenske forvalteren TIN Fonder, som har hatt stor suksess med et nordisk teknologifond.

– Disse fire nye teknologifond-favorittene har hatt en eventyrlig avkastning hittil i år, og er alle opp 40 til 55 prosent, forteller spareøkonomen.

– Siden finanskrisen for over ti år siden er teknologi den sektoren som har gjort det best. Våre kunder tror ikke den sterke avkastningen i denne sektoren er forbi, og kjøper fremdeles teknologifond med begge hendene, sier Sættem.

Han legger til at Nordnets kunder har hatt overvekt i teknologifond i mange år, noe de har tjent bra på.

Spareøkonomen understreker at intet tre vokser inn i himmelen, og viser til at IT-sektoren er rekordhøyt priset, og at fallhøyden dermed er stor.

– På den annen side er teknologi og digitalisering en megatrend, som tar en stadig større andel av vår lommebok og tidsbruk. Dette taler for at en aktiv fondssparer bør være varsom med å undervekte teknologi i porteføljen, sier han.

Tre av de ti mest solgte fondene i august var indeksfond. Det forklarer Sættem med at Nordnet i disse dager legger om fondsprismodellen, med den konsekvens at indeksfond blir noe dyrere og aktive fond noe billigere.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I AUGUST 1. TIN Ny Teknik 2. Handelsbanken Bærekraftig Energi 3. Black Rock World Technology 4. MSDW US Growth Fund 5. Alfred Berg Nordic Investment Grade 6. JP Morgan US Technology 7. BGF Next Generation Technology 8. DNB Miljøinvest 9. DNB Grønt Norden 10. Öhman Global Growth