Oppturen fortsetter på Wall Street

ONSDAG: Pilen peker opp på New York-børsen. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 12.042,16 poeng mens Dow Jones står i 28.764,32 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.540,41 poeng.

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 428.000 i august. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 950.000 personer.

Tirsdag sørget signalene om en raskere akselerasjon i industrien enn ventet, kombinert med bedre globale innkjøpssjefsindekser enn fryktet, for en oppgang i det amerikanske aksjemarkedet.

«Mens det japanske markedet ser ut til å få drahjep av det siste døgnets utvikling i USA ser investorene i Kina ut til å være mer urolige for mulige nye reguleringer innen finanssektoren», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.