Det er innført børspause i Next Biometrics og Nel. Oslo Børs ønsker å undersøke kursutviklingen i førstnevnte mens børspausen i sistnevnte skyldes en teknisk hendelse.

Next Biometrics ble sist omsatt for 2,66 kroner, opp 39,3 prosent mens Nel sist ble omsatt for 22,65 kroner, opp 5,2 prosent.