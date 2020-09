Det ble stort sett nedgang for de norske aksjene på Wall Street onsdag

NEDGANG: Det ble stort sett en trist dag for de norske aksjene på Wall Street onsdag.

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street stengte opp onsdag, der S&P 500 og Nasdaq stengte til nye toppnoteringer. Tesla markerte seg i negativ forstand, etter at det ble klart at en av storaksjonærene selger seg ned, hvilket gjorde at aksjen endte i rødt.

Frontline falt 3,6 prosent til 7,50 dollar, mens den falt 4,7 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en nedgang på 1,5 prosent til 15,82 dollar. Til sammenligning falt aksjen 0,5 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 5,0 prosent til 3,77 dollar, mot en nedgang på 6,0 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG hoppet 6,9 prosent til 6,39 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 5,8 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 3,6 prosent til 0,81 dollar, mot en nedgang på 2,6 prosent på Oslo Børs.

I Canada var Questerre Energy uforandret på 0,11 canadiske dollar, hvilket var den samme utviklingen som på Oslo Børs.