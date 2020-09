Tesla straffes hardt på New York-børsen

BØRSFALL: Torsdag peker pilen ned for Elon Musk og resten av aksjonærene i Tesla. Foto: AFP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,5 prosent og står i 11.871,45 poeng mens Dow Jones står i 29.077,79 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,6 prosent til 3.560,92 poeng.

Tesla

Onsdag falt Tesla-aksjen 5,8 prosent til 447,37 dollar da det ble kjent at en av de største aksjonærene i selskapet, Baillie Gilford & Co, reduserte eierandelen sin til 4,26 prosent. Firmaet var i slutten av juni selskapets nest største aksjonær, men har nå falt ned til fjerde plass.

Kort tid etter at torsdagens handel tok til faller aksjen ytterligere 8,5 prosent til 409,50 dollar.

Jobless claims

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 881.000 personer sist uke (pr. 29. august). Konsensus pekte mot 950.000 nye søkere.

Investorer må merke seg at det amerikanske byrået for arbeidsmarkedsstatistikk (BLS) i forrige uke varslet endringer i rapporteringen av jobless claims. Antall førstegangssøkere på ledighetstrygd skal nå justeres for sesongmessige svingninger i sysselsettingen.

Handelsbalansen

Samtidig har det blitt kjent at USAs handelsbalanse i juli var på minus 63,6 milliarder dollar, mot minus 53,5 milliarder i juni. Juni-tallet er revidert fra opprinnelige minus 50,7 milliarder. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en balanse på minus 58,9 milliarder dollar.