dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 1,65 prosent. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 1,3 prosent eller innenfor intervallet [-1,7, -0,9] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster 43,70 dollar ved 07.30-tiden, ned 0,66 prosent for dagen. Det er rundt 0,1 dollar høyere siden børsen stengte torsdag. WTI-oljen ligger på 41,00 dollar fatet, ned 0,63 prosent.

Rystad Energy mener det er flere årsaker bak prisnedgangen. Den første er at det er økende bekymringer rundt innhentingen i bensinetterspørselen i USA.

– Vår sanntidsindikator av trafikk for USA bekrefter imidlertid ikke dette fallet på ukesbasis, men snarere en flat utvikling siden tidlig august, skriver analysehuset, ifølge TDN Direkt.

Rystad peker videre på bekymringer rundt Iraks produksjon, der landet «skylder» kutt på mer enn 700.000 fat pr. dag i september 2020 i form av kompensasjonskutt for overproduksjon tidligere i år.

Asia

Også i Asia faller teknologiaksjene og det er bredt børsfall.

I Tokyo faller Nikkei 1,3 prosent til 23.152,14, mens den bredere Topix-indeksen trekker ned med 1,1 prosent til 1.613,89.

I Kina står large cap-indeksen CSI 300 i minus 1,6 prosent. Shanghai Composite faller 1,4 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,8 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 1,3 prosent, mens Sydney-børsen faller nærmere tre prosent.

Som i USA får teknologiaksjer gjennomgå, og Apple-leverandører som Sharp og Murata Manufacturing faller over to prosent i Tokyo – etter at Apple selv falt åtte prosent i USA.

LG Display er ned rundt tre prosent i Sør-Korea.

Alibaba stuper over fire prosent i Hongkong, mens Tencent er ned nærmere tre prosent.

Wall Street

Det var krisestemning på Wall Street torsdag og alle de tre toneangivende indeksene raste.

Dow Jones stengte ned 2,78 prosent til 28.292,73 poeng. Indeksen er ned 0,86 prosent for året. Den brede S&P-500 sank 3,51 prosent til 3.455,1 poeng, og er dermed opp 6,94 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq raste 4,96 prosent til 11.458,1 og har steget 27,70 prosent i år.

De siste månedene har aksjemarkedene opplevd bred oppgang, da investorer blant annet har satset på ytterligere stimulans fra regjeringer og sentralbanker, samt utsiktene til en potensiell coronavaksine.

Ifølge MarketWatch bidrar tvil om ytterligere finanspolitiske stimulanser fra Washington til å senke markedene, og viser til tirsdagens uttalelse fra Representantenes Hus-leder Nancy Pelosi om fortsatt stor uenighet mellom Demokratene og Republikanerne.

Hovedindeksen

Også Oslo Børs endte ned torsdag og flere grønne aksjer fikk seg en trøkk.

Hovedindeksen endte på 852,11 torsdag, ned 0,32 prosent fra onsdagens slutt. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.085 millioner kroner.

Equinor falt 0,9 prosent til 139,15 kroner på dagens høyeste volum, mens Aker BP endte ned 2,8 prosent til 164,50 kroner på gårsdagens tredje høyeste volum.

trakk ned 4,9 prosent til 5,06 kroner.

Følg utviklingen i aksjene i Finansavisens nye børstjeneste.

Dette skjer i dag - fredag:

Makro, Norge (SSB)

Banker og kredittforetak, juli 2020 Regnskap for ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, 2. kvartal 2020

Alkoholomsetning, 2. kvartal 2020 Renter i banker og kredittforetak, juli 2020

Disse tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Tyskland: industriordre, juli (08.00) Eurosonen: importpriser, juli (11.00)

Canada: arbeidsledighet, august (14.30) USA: arbeidsmarkedsrapport, august (14.30)

Annet

Norwegian passasjertall, 08.00

Riggtelling fra Baker Hughes, 19.00 norsk tid

Kilder: SSB, TDN Direkt