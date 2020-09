De siste dagene har vi sett en markante fall både her hjemme og på børsen over dammen.

Det er teknologigigantene som leder fallet i Nasdaq-indeksen, og Apple og Tesla peker seg ut som bjellesauer.

– Dette er en god, sunn korreksjon, sier Wey Fook Hou, investeringsdirektør i banken DBS i Singapore, til CNBC.

– Det er mulig at aksjeprisene kan korrigere ytterligere, men det er flere faktorer som peker mot at markedene kan stige i tiden fremover.

Sunt i oppadgående marked

Investordirektøren forklarer at mange investorer fremdeles sitter på kapital som må brukes, og at det er aksjer som fremdeles er beste mulighet.

– Vi tror at korreksjonen er et positivt tegn i et oppadgående marked. Nasdaq er opp 30 prosent siden nyttår, og opp 70 prosent siden bunnen i mars, så det vil komme korreksjoner, sier Hou til CNBC.

USAs sentralbank Federal Reserve har også endret sin tilnærming til inflasjon, og Hou mener dette er en «game-changer».

– Dette har vi ennå ikke sett virkningene av i markedet. Vi ser at dette også vil løfte gullprisen ytterligere, spesielt når dollaren svekkes.

Til tross for korreksjonen er Hou bull på techsektoren. Han anbefaler å opprettholde eksponeringen mot sektoren fordi pandemien har akselerert trendene, men oppfordrer til å balansere med gull.

Torsdag endte med kraftige fall på New York-børsen. Den brede S&P-500 falt 3,5 prosent til 3.454,92, Dow Jones stengte ned 2,8 prosent til 28.292,73 mens teknologitunge Nasdaq stupte 5,0 prosent til 11.458,10.