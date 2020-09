Oljetopp spår priser fra 50-55 dollar

Alexander Novak, olje- og energiminister i Russland tror på beskjeden bedring for oljeprisen inn i 2021, skriver CNBC.

Han peker på blant annet svakere etterspørsel, samt pandemimessige endringer i økonomi og blant forbrukerne.

– Prognosen min for 2021 er litt mer beskjeden enn Goldman Sachs. Jeg tror vi vil ha en oljepris mellom 50 og 55 dollar fatet som gjennomsnittspris neste år, men vi kan forvente volatilitet i markedet med priser over og under dette, sier Novak til CNBC fredag.

Forrige uke slapp meglerhuset Goldman Sachs et notat der de spår at Brent-oljen vil stige til 65 dollar fatet innen tredje kvartal neste år, med ytterligere oppside ut 2021.

Novak er ikke like sikker.

– Den fremtidige gjeninnhentingen kommer til å gå mye saktere, sier Novak.

Den russiske ministeren trakk blant annet frem fall i forretningsreiser, og overgangen til digital møtevirksomhet og hjemmekontor, som alle bidrar til å redusere reiseaktiviteten og etterspørselen etter olje.

Akkurat nå står et fat Brent-olje i 44,35 dollar, opp 0,64 prosent.