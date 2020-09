Nå blir dette vanskeligere å forsikre

FOR DYRT? Gullprisen har steget 37 prosent i år. Det betyr at råvaren også blir dyrere og vanskeligere å forsikre.

Økende etterspørsel for gull betyr at forretningen blomstrer som aldri før for de som oppbevarer og beskytter gullbarer verden over, skriver Bloomberg.

Men det skaper også utfordringer, og en av dem er hvordan man skal få forsikret råvaren.

Selv om større tyverier av gull har blitt mer sjelden «vare», forekommer det fortsatt, og da er det greit å vite at de som forsikrer gull setter et tak på hvor mye de betaler ut, dersom gullet ditt skulle bli stjålet.

Nettstedet peker på at bare hittil i år er gullprisen opp 37 prosent. I praksis betyr det at du kan lagre mindre gull på samme sted, om du vil få det «fullforsikret».

Mens du ved årsskiftet kunne lagre 165 gullbarer i samme hvelv, kan du med prisstigningen på gull nå kun lagre 127 gullbarer i samme hvelv.

– Den begrensende faktoren i denne virksomheten er ikke plassen, det er forsikringen, sier Ludwig Karl, styremedlem i Swiss Gold Safe Ltd., som forvalter store hvelv i Alpene, til Bloomberg, og fortsetter;

– Du kan legge alt gullet i verden på en stor lagringsplass, men du vil aldri kunne få forsikret det.