Dette mener strategene og porteføljeforvalteren om aksjemarkedet

Bank of America tror kunngjøringen av en coronavaksine vil markere toppen av rallyet i aksjer og kredittmarkedet, skriver Bloomberg.

Michael Hartnett og hans strateger forklarer at med en oppgang i risikopapirer, som nylig har presset S&P 500-indeksen til nye rekorder, er det nødvendig med bekreftelse på et gjennombrudd sammen med en betydelig bedring i arbeidsmarkedet for å sette en grense på rallyet.

Ser videre oppgang

Før presidentvalget i november tror strategene at S&P 500-indeksen vil ligge på omtrent 3.630 – en oppgang på nær 6 prosent. Samtidig advarer de mot en økende risiko for korreksjon og høyere volatilitet i markedet.

Strategene anbefaler investorer å øke eksponeringen mot høyrenteobligasjoner og obligasjoner i fremvoksende markeder, for å redusere risikoen.

Katherine Davidson, som er porteføljeforvalter av globale aksjer i Schroders, advarer mot å bli for optimistiske til dagens situasjon.

«Det er ganske mye som er priset inn for øyeblikket, og det er en reell risiko for at vi ikke får en vaksine i år» sa Davidson til Bloomberg.

Frykter ingen korreksjon

Hun frykter likevel ingen korreksjon dersom det ikke kommer noen nyheter om en vaksine i nær fremtid.

«Jeg synes det er vanskelig å se et scenario der markedet kollapser hvis vi ikke får en vaksine før utgangen av året, fordi jeg ikke vet hvor pengene vil gå. Alle sitter fast i en posisjon der vi alle føler at ting er litt opphetet, men det finnes ingen alternativer, og vi får så mye støtte fra pengepolitikken», avslutter porteføljeforvalteren.