Tesla fikk ikke plassen i S&P 500

SKUFFET: Elon Musk er trolig skuffet over å ikke ha fått plass i S&P 500. Foto: Bloomberg

Elon Musk og Tesla hadde en drøm om å bli en del av S&P 500-indeksen, som er en indeks som følger de 500 største selskapene. Det er plassert omtrent 4,4 billioner dollar i indeksfond som følger S&P 500, noe som hadde bidratt til flere kjøpere av Tesla-aksjen.

Nylig ble det kjent at plassen gikk til Etsy og ikke Tesla, ifølge Reuters. Det sender Tesla-aksjen ned 6,5 prosent i førhandelen på Wall Street, mens Etsy klatrer 5,7 prosent. Selv om Teslas markedsverdi er mer enn 20 ganger så stor som Etsys, er det også andre variabler som spiller inn.

I juli klarte Tesla å legge frem et positivt resultat for fjerde kvartal på rad, noe som var et stort krav om å bli en del av S&P 500.

Selv om det er et krav å levere et positivt resultat i fire kvartaler på rad, er man ikke garantert å få en plass. Senior indeksanalytiker Howard Silverblatt peker på at selskapene også må passe inn i algoritmen, representere markedet, ha likviditet og størrelse.

«Markedet er hele tiden i forandring, og vi må reflektere det i indeksene våre», forklarer Silverblatt, som ikke ønsker å kommentere hvorfor Tesla ikke fikk plassen, ifølge Reuters.